الصين: التعاون بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا حول الغواصات النووية يضر بنظام حظر الانتشار النووي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا حول الغواصات النووية يضر بالنظام الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، ليو جيان تشاو، في مؤتمر صحفي: "إن بداية التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال بناء الغواصات النووية يضر بشكل كبير بالسلام والاستقرار في المنطقة ويعقد وقف سباق التسلح، كما يضر الجهود المبذولة في إطار النظام الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية.

المصدر: تاس