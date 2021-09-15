 
مباشر

واشنطن: روسيا والصين تسعيان لتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط على حسابنا

أخبار العالم

واشنطن: روسيا والصين تسعيان لتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط على حسابنا
AFP SAUL LOEB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/raqo

صرحت مسؤولة رفيعة في الإدارة الأمريكية بأن روسيا والصين تسعيان لتعزيز نفوذهما في منطقة الشرق الأوسط على حساب مصالح الولايات المتحدة.

وقالت مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي باربارا ليف خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "رؤية الرئيس (جو بايدن) للشراكة مع دول الشرق الأوسط تأتي ضمن سياق أوسع للتحديات المتزايدة التي تواجه قيمنا، وهي قيم المجتمع المفتوح والاقتصاد المفتوح، أي القيم التي يقوم على أساسها النظام الدولي".

إقرأ المزيد
البنتاغون: أي حرب مع الصين أو روسيا ستدمر العالم
البنتاغون: أي حرب مع الصين أو روسيا ستدمر العالم

وتابعت: "هذه التحديات تأتي من جانب جمهورية الصين الشعبية قبل كل شيء، ومن روسيا".

واعتبرت أن روسيا والصين "تسعيان للنفوذ في المنطقة مع المجموع الصفري"، أي توسيع النفوذ على حساب مصالح الطرف الآخر الذي تمثله الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا