الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج
AP
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أعلنت الصين أنها تحافظ على تواصل بين سفارتها في أفغانستان وحركة "طالبان" ودعت إلى إلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية في الخارج.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الأربعاء إن السفارة الصينية في كابل "تعمل بشكل طبيعي".
وأضاف قائلا "نحن على استعداد للمحافظة على التواصل مع السلطة الأفغانية الجديدة".
ولم تفصح الصين بعد عما إذا كانت تنوي الاعتراف بحكومة حركة "طالبان" في أفغانستان.
المصدر: "أسوشيتد برس"
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