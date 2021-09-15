إسرائيل والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق للاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي وتل أبيب توصلا اليوم الأربعاء إلى اتفاق للاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن العمل على الاتفاقية سيكتمل في أوائل أكتوبر وسيمنح السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين الذين تم تطعيمهم حق الوصول إلى الممر الأخضر للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بالدخول إلى "المطاعم والمراكز الثقافية والمؤسسات العامة"، مشيرة إلى أنه" سيسمح لإسرائيل بالاستعداد لبدء قبول السياح من أوروبا وسيسمح للإسرائيليين بالوصول إلى برامج الدول الأخرى، إذا انضموا إلى المبادرة في المستقبل".

وأشاد وزير الخارجية الإسرئيلي يائير لبيد بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة مهمة في تمهيد الطريق للعودة إلى الوضع الطبيعي فيما يتعلق بروابط الطيران والسياحة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".

وقال: "أهنئ الفرق في وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل على هذا الإنجاز المهم".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"