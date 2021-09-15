اليونان ترسل منظومة باتريوت إلى السعودية

أعلن رئيس هيئة الأركان اليونانية، كونستيندينوس فلوروس، إرسال بلاده منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية، تزامنا مع سحب الولايات المتحدة أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من المملكة.

ونشر رئيس الأركان اليوناني عبر حسابه على "تويتر" صورا لحفل وداع المنظومة وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالي 114، على ما يبدو مشغلة لها.

وقال فلوروس إن "مهمة المنظومة المرسلة إلى المملكة العربية السعودية ستعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط".

وتزود اليونان السعودية بمنظومة باتريوت على سبيل الإعارة بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل الماضي.

وفي وقت سابق وجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، القيادة المركزية بالجيش الأمريكي التي تشرف على المنطقة بسحب هذه المعدات والعناصر بداية من الصيف.

هذا ووافق مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الثلاثاء، على إنشاء "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، مهمتها البحث والتطوير في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية.

المصدر: RT