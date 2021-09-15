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الكرملين: نتابع عن كثب الوضع حول إطلاق صواريخ في كوريا الشمالية

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الكرملين: نتابع عن كثب الوضع حول إطلاق صواريخ في كوريا الشمالية
Sputnik Vladimir Astapkovich
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء على إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية جديدة.

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الجيش الكوري الجنوبي: صواريخ باليستية كورية شمالية حلقت حوالي 800 كلم على ارتفاع 60 كلم
الجيش الكوري الجنوبي: صواريخ باليستية كورية شمالية حلقت حوالي 800 كلم على ارتفاع 60 كلم

وخلال موجز صحفي قال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتابع الوضع: "بالطبع يتابع عسكريونا عن كثب تطورات الوضع في هذه المنطقة"، مضيفا أن روسيا تحث تقليديا كلتا الكوريتين الشمالية والجنوبية على "تجنب خطوات من شأنها أن تقود إلى تصعيد التوتر".

وكانت كوريا الشمالية نفذت بعد ظهر اليوم الأربعاء عمليتي إطلاق صواريخ لم يستبعد العسكريون في كوريا الجنوبية أنها صواريخ باليستية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ حلقت حوالي 800 كلم وعلى ارتفاع 60 كلم.

المصدر: "نوفوستي"

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