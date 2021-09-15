الجيش الكوري الجنوبي: صواريخ باليستية كورية شمالية حلقت حوالي 800 كلم على ارتفاع 60 كلم
AP
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن صواريخ باليستية كورية شمالية حلقت حوالي 800 كلم وعلى ارتفاع 60 كلم.
وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن عن تسجيل إطلاق صاروخين باليستيين من كوريا الشمالية بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي باتجاه البحر الشرقي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا للحصول على تفاصيل أخرى بما فيها عدد ونوع القذائف التي تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها.
المصدر: "يونهاب"
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