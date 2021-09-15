الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إضافية لأفغانستان بقيمة 100 مليون يورو

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، بزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان ووعدت بأن تقف الكتلة التي تضم 27 دولة "بجانب الشعب الأفغاني".

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وقالت في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي: "يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لتجنب الخطر الحقيقي هناك والمتمثل بمجاعة كبيرة وكارثة إنسانية. وسنفعل ما بوسعنا وسنزيد مرة أخرى المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمقدار 100 مليون يورو".

ويأتي هذا التعهد الجديد بعدما زادت المفوضية الأوروبية مساعداتها الإنسانية لأفغانستان هذا العام بـ 4 مرات إلى 200 مليون يورو فيما تكافح البلاد لتجنب الانهيار بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وقالت بروكسل إن أيا من المساعدات لن يذهب إلى حكام أفغانستان الجدد، وحضت طالبان على ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى البلاد.

وأوضحت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيحدد "حزمة دعم أفغانية جديدة أوسع نطاقا" خلال الأسابيع المقبلة.

وقد وضع الاتحاد الاوروبي مجموعة من الشروط لزيادة تعامله المباشر مع طالبان بما في ذلك حماية حقوق الإنسان والسماح للراغبين بمغادرة البلاد بالقيام بذلك، وتشكيل حكومة شاملة.

وانتهى مؤتمر دولي للمانحين عقد في جنيف، الاثنين الماضي، بتعهدات بتقديم 1,2 مليار دولار لمساعدة أفغانستان فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن سكان أفغانستان "يحتاجون إلى شريان حياة".

المصدر: أ ف ب