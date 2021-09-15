وسائل إعلام: أول طائرة ركاب إيرانية تهبط في كابل منذ عودة "طالبان" للحكم

أفادت وسائل إعلام بأن طائرة ركاب إيرانية هبطت اليوم الأربعاء في مطار كابل، لأول مرة منذ عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم في أفغانستان.

وأكدت قناة Ariana News أن هذه الطائرة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، وكان على متنها أربعة ركاب.

نن چارشنبه د وږي ۲۴ / د سپټمبر ۱۵ په کابل هوایي ډګر کې ایرانۍ ماهان نومې مساپر وړونکې الوتکه راکښته شوه.

دغې سوذاګریزې الوتکې ۱۴ مسافر کابل ته راولیږدول.#ArianaNews#Afghanistan#KabulAirport#Iranpic.twitter.com/qMJZTdfnNz — Ariana News (@ArianaNews_) September 15, 2021

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية صحة الأنباء عن هبوط طائرة ركاب إيرانية في كابل اليوم.

وأصبحت قطر الأسبوع الماضي أول دولة استأنفت تسيير رحلات الطيران التجارية إلى أفغانستان منذ انسحاب آخر قوات حلف الناتو من مطار كابل واستكمال "طالبان" سيطرتها عليه.

المصدر: Ariana News + "نوفوستي"