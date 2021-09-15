"الأمن الجماعي": سنساعد طاجيكستان إذا تفاقم الوضع على حدودها مع أفغانستان

قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن دول المنظمة أجمعت على تقديم المساعدة لطاجيكستان في حالة تفاقم الوضع على الحدود مع أفغانستان.

وذكر زاس، أن الوضع في أفغانستان، يثير القلق الخاص لدى دول المنظمة.

وأضاف زاس للصحفيين عقب اجتماع مشترك، لوزراء خارجية ودفاع وأمناء مجالس الأمن في دول المنظمة: "وافقت كل دول المنظمة بالإجماع، وأكدت مرة أخرى موقفها المشترك: في حالة تفاقم الوضع على الحدود الجنوبية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيتم تزويد طاجيكستان بكل المساعدة العسكرية والدبلوماسية اللازمة".

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ودعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان.

وقال زاس إن "دول المنظمة، دعت في بيانها المشترك، المجتمع الدولي إلى توسيع المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني الذي في أمس الحاجة إليها".

المصدر: تاس