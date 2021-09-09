منظمة معاهدة الأمن الجماعي: مستعدون لصد التهديدات من أفغانستان

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن استعدادها لصد أية تهديدات من جانب أراضي أفغانستان.

وقال الفريق أول أناتولي سيدؤوف قائد قيادة الأركان العامة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن المنظمة مستعدة للتصدي للتهديدات المحتملة القادمة من أراضي أفغانستان.

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واليوم الخميس، بدأت في قرغيزستان، المرحلة النشطة من مناورات "روبيج 2021"، التي تنفذها بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: نوفوستي