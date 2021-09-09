بدء المرحلة الفعالة من مناورات "روبيج 2021" في قرغيزستان

قال مراسل وكالة "نوفوستي"، إنه بدأت في قرغيزستان اليوم، المرحلة النشطة من مناورات "روبيج 2021"، التي تنفذها بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وذكر المراسل، أن هذه المرحلة من المناورات بدأت في ميدان الرمي والتدريب "إيدلفيس" على شاطئ بحيرة إيسيك كول في قرغيزستان. وهي تتضمن تدريبات مشتركة لقوات الانتشار السريع الجماعية في منطقة آسيا الوسطى التابعة للمنظمة.

ونقل المراسل عن مصدر في وزارة الدفاع القرغيزية قوله: "سيتم خلال هذه التدريبات، تنفيذ عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب. وسيتدرب المشاركون فيها على تنفيذ عملية مكافحة إرهاب مشتركة، وسيتمرنون عمليا على الاستعداد للعمليات القتالية وتنفيذها بهدف القضاء على تشكيلات مسلحة غير شرعية تسللت إلى أراضي أحد دول المنظمة".

وتشارك في هذه المناورات، وحدات مقاتلة ومجموعات ميدانية من جيوش روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، ومن هيئة الأركان المشتركة ومن أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ومن حرس الحدود في قرغيزستان.

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وبشكل إجمالي يشارك في التدريبات المذكورة، أكثر من 1000 عسكري و 150 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك راجمات الصواريخ، والطائرات الحربية - مقاتلات Su-30SM وطائرات قاذفة هجومية من طراز Su-25 ومروحيات من طراز Mi-8 وطائرات بدون طيار من طراز Orlan-10.

المصدر: نوفوستي