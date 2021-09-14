تشاد.. "الجبهة من أجل التناوب والوفاق" تكشف معلومات جديدة عن الاشتباكات الأخيرة مع القوات الليبية

كشفت "الجبهة من أجل التناوب والوفاق" في تشاد يوم الثلاثاء عن معلومات جديدة حول الاشتباكات الأخيرة مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب ليبيا.

وقالت الجبهة في بيان على "فيسبوك": "ننبه الرأي العام الوطني والدولي أنه منذ يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، أطلق لواء طارق بن زياد الذي يقوده أحد أبناء المشير خليفة حفتر بدعم من معاونين سودانيين وتحت إشراف القوات الخاصة للجيش الفرنسي المتمركزة في ليبيا، الهجوم على أحد مواقعنا على الحدود الليبية".

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وأضافت الجبهة: "نبلغ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وتجمع دول وسط إفريقيا والرأي الوطني الفرنسي والتشادي وكذلك وسائل الإعلام الفرنسية، أنه في صفوف المهاجمين هناك 5 ضباط فرنسيين مكلفين بإطلاق قذائف الهاون".

وأفادت بأن الهدف من هذا الهجوم الذي عهد به إلى القوات الخاصة الفرنسية هو القبض أو قتل رئيس المجلس التنفيذي لقوات "FACT".

وأكدت في البيان أن رئيس الجبهة "مهدي" بخير وهو يقود عمليات القتال وعمليات التمشيط التي لا تزال جارية.

وأوضحت أن القوات الليبية فشل في هجومه، مشيرة إلى 11 عنصرا من القوات المهاجمة لقوا مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون لازالوا في ساحة المعركة.

واختتمت الجبهة بيانها قائلة إن "فرنسا تنتهك وتحتقر سيادتنا وتنتهك مبدأ وقف إطلاق النار المعلن في الربيع الماضي".

المصدر: RT