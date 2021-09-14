معظمهم تونسيون.. استمرار تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن ثلاث عمليات رسوّ جديدة لقوارب هجرة غير شرعية على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه وبعد وصول 63 مهاجرا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اعترض زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على بعد 6 أميال بحرية عن الجزيرة قاربا آخر يحمل على متنه 12 تونسيا.

وتابع قائلا "بعد فترة وجيزة عند رصيف فافالورو، أوصل عناصر خفر السواحل 4 رجال من بينهم قاصر، تم تعقبهم على حوالي 5 أميال بحرية عن الساحل".

وذكرت المصادر الأمنية أن "مجموعة المهاجرين الأخيرة التي وصلت إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلية تألفت من 17 شخصا جميعهم من تونس.

وبينت أنه وبعد إجراء الفرز الصحي الأولي على الجميع تم تنظيم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي تضم حاليا أكثر من 400 مهاجر بينما لا تتجاوز سعتها 250 شخصا.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد 6 مهاجرين جميعهم من الرجال، قادمين من تونس على جزيرة لامبيوني، بينما لم يتم العثور على أي أثر للقارب المستخدم في عملية عبور البحر.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية