سان مارينو توضح سبب اختيار "سبوتنيك V" لتطعيم السكان

قال لوكا بيكاري وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي في سان مارينو، إن بلاده اختارت لقاح "سبوتنيك V " الروسي، لضمان سلامة مواطنيها.

وذكر الوزير، في مقابلة مع مراسل "تاس" اليوم، أنه تقرر اتخاذ هذه الخطوة، بعد التأخير في توريد اللقاحات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي رغم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص.

وأضاف بيكاري، الذي وصل إلى موسكو حيث سيلتقي بوزير الخارجية سيرغي لافروف وبعض المسؤولين الروس: "كانت صحة المواطنين وتبقى في المقام الأول، في جمهورية سان مارينو، خاصة في وقت تفاقم الوضع الوبائي. لقد سمح لنا قرار استخدام سبوتنيك V، بترتيب توريد اللقاحات بسرعة والبدء بحملة للتطعيم على وجه السرعة".

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وأشار بيكاري، إلى أن العلاقات الوثيقة مع روسيا الاتحادية سهلت التوصل إلى حل سريع. وخلال ذلك لم تتعرض الجمهورية لأية ضغوط خارجية.

ونوه بأن سلطات بلاده تبحث عن حل لمشكلة القيود المفروضة على التنقل بسبب استخدام لقاح غير معترف به من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وقال: "نعتقد أنه يجب على المؤسسات الأوروبية الاعتراف بحرية الحركة لأي شخص لديه أجسام مضادة لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوع التطعيم". ولكن الوزير، لم يستبعد أن يتم تطعيم أبناء بلاده بجرعة ثالثة من لقاح يعترف به الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "سنستخدم اللقاح الثالث، ولكن فقط عندما تحدد الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية التوقيت والطرق، بما في ذلك في حالة التطعيم المركب بلقاحات تختلف في تركيبتها بشكل جوهري".

المصدر: تاس