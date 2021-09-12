مقتل شخص بإطلاق نار في مدينة بيتسبرغ الأمريكية

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بأن مراهقا على الأقل لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

ووفقا لضباط إنفاذ القانون، فقد وقع الحادث بعد شجار بين مراهقين في طابور لشراء التذاكر أمام أحد المتنزهات الترفيهية.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة شابين توفي أحدهما متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إنها تبحث حاليا عن الجاني.

المصدر: RT