باكستان.. البحث عن 3 متسلقين تقطعت بهم السبل على جبل راكابوشي

أعلن مسؤول باكستاني أن السلطات تجهد في البحث عن ثلاثة متسلقين بينهم تشيكيان على جبل راكابوشي بباكستان خلال رحلة هبوطهم من مرتفعات شاهقة تسلقوها.

وتقطعت السبل بمتسلقي الجبال التشيكيين ياكوب فايسك وبيتر ماسيك والباكستاني، وواجد الله ناغري في المعسكر رقم ثلاثة على جبل راكابوشي على ارتفاع 6900 متر.

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وقال رجا ناصر علي خان وزير السياحة والرياضة والثقافة في حكومة إقليم غيلجيت في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إن "الحكومة أطلقت خدمة إنقاذ بواسطة مروحية".

وأشار إلى أن "متسلقي الجبال التشيكيين شرعوا في التسلق دون الحصول على تصريح حكومي".

وأضاف: "نتوقع من أي شخص ينطلق في مثل هذه الرحلات الاستكشافية، الامتثال للقوانين واللوائح من أجل سلامته في مواجهة حالات الطوارئ".

المصدر: "أسوشيتد برس"