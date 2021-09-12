 
مباشر

باكستان.. البحث عن 3 متسلقين تقطعت بهم السبل على جبل راكابوشي

أخبار العالم

باكستان.. البحث عن 3 متسلقين تقطعت بهم السبل على جبل راكابوشي
AFP Lakpa SHERPA
تسلق الجبال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9vj

أعلن مسؤول باكستاني أن السلطات تجهد في البحث عن ثلاثة متسلقين بينهم تشيكيان على جبل راكابوشي بباكستان خلال رحلة هبوطهم من مرتفعات شاهقة تسلقوها.

وتقطعت السبل بمتسلقي الجبال التشيكيين ياكوب فايسك وبيتر ماسيك والباكستاني، وواجد الله ناغري في المعسكر رقم ثلاثة على جبل راكابوشي على ارتفاع 6900 متر.

إقرأ المزيد
منظمة تسلق الجبال في إسكتلندا: خرائط
منظمة تسلق الجبال في إسكتلندا: خرائط "غوغل" تعرض مسارات جبلية للمشي قد تكون قاتلة

وقال رجا ناصر علي خان وزير السياحة والرياضة والثقافة في حكومة إقليم غيلجيت في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إن "الحكومة أطلقت خدمة إنقاذ بواسطة مروحية".

وأشار إلى أن "متسلقي الجبال التشيكيين شرعوا في التسلق دون الحصول على تصريح حكومي".

وأضاف: "نتوقع من أي شخص ينطلق في مثل هذه الرحلات الاستكشافية، الامتثال للقوانين واللوائح من أجل سلامته في مواجهة حالات الطوارئ".

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا