خبير: وقود الطائرات كان العامل الأساسي لانهيار مركز التجارة العالمي خلال هجوم 11 سبتمبر

كشف المهندس المعماري جيري بودنيك، سبب انهيار مركز التجارة العالمي بعد هجوم 11 سبتمبر 2001.

وأوضح المهندس المعماري، الذي يعيش الآن في جمهورية التشيك، في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "وقود الطائرات كان العامل الأساسي لانهيار مركز التجارة العالمي خلال الهجوم الإرهابي، إضافة الى الحرارة الناتجة عن اشتعال وقود الطائرة والتي تسببت في إذابة الهياكل الفولاذية".

ولفت بودنيك: "إذا افترضنا وجود نظرية مؤامرة من جانب الخدمات الخاصة الأمريكية، على سبيل المثال، فمن المفترض أن يشارك فيها مئات الأشخاص، وتوجد مقولة تؤكد أن السر لا يبقى سرا إذا علم به شخصين فقط . بالإضافة إلى ذلك، لدي أدلة مادية تؤكد مشاركة الطائرات في الهجوم على المباني، فقد وجدت في أماكن مختلفة من أنقاض مباني مركز التجارة العالمي، على سبيل المثال، أجزاء من الطائرة وسماعات أحد أفراد الطاقم وبعض العناصر الأخرى".

المصدر: وكالة سبوتنيك