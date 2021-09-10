رئيسي يزور محافظة خراسان لحل أزمات البطالة وشح المياه

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى محافظة خراسان الجنوبية صباح اليوم الجمعة، في ثالث زيارة له ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة، ولحل أزمات البطالة وشح المياه.

وفي تصريح له خلال الزيارة، أشار رئيسي إلى المعادن القيمة في محافظة خراسان الجنوبية، مؤكدا أن "التنقيب عن هذه المعادن سيساعد على تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل في البلاد".

وأشار إلى أن "الكثير من محافظات البلاد تعاني من مشكلة قلة المياه، ونحن نتابع هذا الموضوع في الحكومة بشكل خاص"، مبينا أن "هناك عدة حلول قصيرة وطويلة الأجل في هذا الصدد، بما في ذلك نقل المياه من بحر عمان، وقد وضعنا إجراءات على جدول الأعمال لحل مشكلة وصول الأهالي الى الموارد المائية".

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة غير المعلن عنها مسبقا والتي تستمر يوما واحدا إلى محافظة خراسان الجنوبية، عدد من أعضاء مجلس الوزراء الثالث عشر. ويتضمن جدول أعمال الزيارة إجراء لقاءات عامة مع أهالي المحافظة وتفقد مناجم "برواده" بمدينة طبس، ليتوجه بعد ذلك الى مدينة بيرجند، مركز المحافظة.

كما سيحضر اجتماع المجلس الإداري لمحافظة خراسان الجنوبية، ويلتقي بالنخب في المحافظة، كما سيزور العديد من المناطق هناك.

المصدر: "إرنا"