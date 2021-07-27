مسؤول أمني إيراني: الإفراج عن غالبية معتقلي الأحداث الأخيرة في محافظة خوزستان

أكد حاكم مدينة دشت آزادكان في محافظة خوزستان الإيرانية، حميد سيلاوي، الإفراج عن غالبية معتقلي الأحداث الأخيرة في المدينة، مشيرا إلى أنه "سيتم الافراج عن البقية يوم غد الأربعاء".

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وفي تصريح لوكالة "فارس"، أشار حميد سيلاوي، رئيس مجلس توفير الأمن في في مدينة دشت آزادكان، إلى أنه "تم الإفراج عن أكثر من 75% من معتقلي الأحداث الأخيرة في المدينة"، موضحا أنه "في مسار إرساء الاستقرار، ونظرا للأمر الصادر عن رئيس السلطة القضائية والمتابعات الحاصلة عن طريق أعضاء مجلس توفير الأمن في المدينة، وإزاء ندم بعض الافراد وعدم مشاركة بعضهم في إلحاق الخسائر الناجمة، فقد تم بالتعاون والتنسيق من قبل النيابة في المدينة الافراج عن غالبية الذين اعتقلوا خلال تجمعات الأيام الأخيرة".

وتابع قائلا: "تم الإفراج عن اكثر من 75% من المعتقلين، وسيتم السعي للإفراج عن البقية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري".

المصدر: وكالة "فارس"