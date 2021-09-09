موسكو: "طالبان" ليست حكومة أفغانية شرعية حسب المعايير الدولية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن حركة "طالبان" في أفغانستان لا تمثل حكومة شرعية وفق المعايير الدولية.

وقال نيبينزيا للصحفيين ردا على سؤال حول ضرورة أن يكون للحركة تمثيل في الأمم المتحدة، إنه "لم يعترف بها أحد حتى الآن. وحسب المعايير الدولية لا تعتبر "طالبان" حكومة أفغانية شرعية بعد".

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وأكد أن روسيا والمجتمع الدولي سيتابعان كيف ستحكم "طالبان" أفغانستان، وما إذا ستلتزم بوعودها، وخاصة مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وقال إنه من السابق لأوانه الحكم على ذلك حتى الآن.

المصدر: نوفوستي