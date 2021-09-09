صحيفة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تعزز حالة التأهب القصوى بين صفوفها

ذكرت صحيفة "معاريف" أن الشرطة الإسرائيلية عززت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد، للبحث عن الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب ستة معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في بيان صدر عنه اليوم الخميس أنه أمر بتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبموافقة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت.

جدير بالذكر أنه ومنذ من صباح يوم الاثنين والشرطة الإسرائيلية منشغلة بالمطاردة بصورة متواصلة للعثور على الأسرى الستة الذين فروا من السجن، كما تجري تحقيقات بهدف الاستيضاح إن ترافقت عملية الهروب مع ارتكاب أمور جنائية.

وضاعف الجيش الإسرائيلي حجم مشاركته في عملية البحث عن الأسرى الفارين، وتشارك حاليا 14 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي في العملية، والتي تشمل قوات من وحدتي "جفعاتي" وناحال"، طاقمين من الوحدات القتالية، وعددا من الطواقم التابع للوحدات الخاصة، وعددا من الآليات الجوية.

وقد اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء عددا من أقارب الأسرى.

المصدر: وكالات