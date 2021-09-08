تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لهجمات من غزة واشتباكات في الضفة الغربية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤولين مطلعين أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب تحسبا لهجمات متوقعة من قطاع غزة واشتباكات في الضفة الغربية بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين.

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وأوضح المسؤولون أن القوات الإسرائيلية تستعد لاضطرابات واشتباكات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عملية البحث عن الفارين الـ6.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يتوقع كذلك هجمات صاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خاصة في حال القبض على الأسرى المطلوبين الـ6.

وذكرت "كان" أن العسكريين الإسرائيليين يعتبرون الحادث "تقويضا للاستقرار" قد يؤدي إلى تصعيد حدة الصراع في المنطقة.

واندلعت أعمال شغب واسعة في سجني كتسيعوت وريمون في جنوب إسرائيل على خلفية تشديد السلطات الإجراءات داخلهما، بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري عبر نفق من سجن جلبوع.

وتزامنا مع ذلك توعدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية إسرائيل بعواقب وخيمة في حال إقدامها على اغتيال الأسرى الفلسطينيين الفارين.

المصدر: "كان" + وكالات