استنفار كبير ومواجهات عنيفة في سجن النقب بين السجانين والأسرى الفلسطينيين وأنباء عن حرائق في الغرف

ذكر نادي الأسير أن حالة استنفار كبيرة أعلنت في سجن "النقب" بعد اشتعال النار في القسم 6، رفضا لعمليات التنكيل والتهديد والتصعيد التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وقالت هيئة الأسرى: "إن وحدات القمع تقوم حاليا باقتحام عدة أقسام بسجن النقب وسط حالة من التوتر الشديد وأنباء عن اشتعال حريق بقسم رقم 6 بالسجن، ويقبع فيه أسرى من الجهاد الإسلامي وفتح".

وتتحدث مصادر عن إشعال النار في أربع غرف داخل القسم 6.

وذكرت مراسلتنا أن مواجهات أيضا تدور في سجن مجدو.

وتصاعد المواجهة في السجون مرتبط بالهجمة على تنظيم الجهاد الإسلامي اذ حاولت مصلحه السجون تفريق أسرى الجهاد وتوزيعهم على السجون عدا عن الإجراءات "العقابية" الي تم فرضهاعلى الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع".

وأشار المكتب إلى أن توترا شديدا يسود السجن حتى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا السجن عبر نفق.

هذا وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية بدأت بحملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

المصدر: RT