"كان" تنفي طلب غانتس مساعدة فلسطينية للوصول إلى الأسرى الستة الفارين

قال غال بيرغر مراسل "كان" الإسرائيلية إن القناة لم تنشر خبرا أن رئيس الوزراء بيني غانتس طلب مساعدة القيادات للوصول إلى الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع.

وكتب المراسل في تغريدة عبر "تويتر": "كان لم تنشر في أي لحظة من اللحظات أن غانتس طلب مساعدة القيادات الفلسطينية، عباس أو غير عباس، للوصول إلى الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع".

وأضاف: "لم تنشر أي كلام نقلا عن عباس أو غيره بهذا الخصوص"، وسأل: "وين المنطق والعقل يا جماعة؟ أليست هناك حدود للناس الهبل وللفبركة؟".

قناة "كان" لم تنشر في اي لحظة من اللحظات ان غانتس طلب مساعدة القيادات الفلسطينية - عباس او غير عباس - للوصول الى الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع ولم تنشر اي كلام نقلا عن عباس او غيره بهذا الخصوص.



وين المنطق والعقل يا جماعة؟ أليست هناك حدود للناس الهبل وللفبركة؟ — Gal Berger גל ברגר (@galberger) September 8, 2021

وأعلنت إسرائيل الاثنين، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز "الشاباك" للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" فجر الاثنين، ومن بينهم زكريا الزبيدي، القيادي في "كتائب شهداء الأقصى".

المصدر: RT