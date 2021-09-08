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بالصور.. أضرار في سجن النقب بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

بالصور.. أضرار في سجن النقب بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي
الصورة من مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين
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نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين صورا من سجن النقب، قال إنه تم التقاطها بعد أن قامت وحدات من الجيش الإسرائيلي باقتحام عدة أقسام من السجن.

وقال المكتب إن هذه الصور تظهر "بشاعة الهجمة الصهيونية التي يتعرض لها الأسرى".

بالصور.. أضرار في سجن النقب بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي
الصورة من مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين
بالصور.. أضرار في سجن النقب بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي
الصورة من مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين

وكان نادي الأسير الفلسطيني قال إن حالة استنفار كبيرة أعلنت في سجن "النقب" بعد اشتعال النار في القسم 6، رفضا لعمليات التنكيل والتهديد والتصعيد التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وتصاعد المواجهة في السجون مرتبط بالهجمة على تنظيم الجهاد الإسلامي إذ حاولت مصلحه السجون تفريق أسرى الجهاد وتوزيعهم على السجون عدا عن الإجراءات "العقابية" الي تم فرضها على الأسرى.

بالصور.. أضرار في سجن النقب بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي
الصورة من مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين

المصدر: RT

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