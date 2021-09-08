الجيش الإسرائيلي يرفع عدد القوات المشاركة في عملية البحث عن الأسرى إلى 14 سرية

أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي زاد من عدد القوات المشاركة في عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وأضافت المراسلة أن الجيش الإسرائيلي يستعين بوحدات من الشرطة وقوات سلاح الجو المساندة في عملية البحث.

وقالت إن إسرائيل رفعت عدد القوات المشاركة في عملية البحث عن الأسرى الى 14 سرية من الشرطة والجيش وقوات سلاح الجو المساندة.

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بدوره قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، في بيان: "تواصل قوات الجيش

في ملاحقة وتقفي أثر السجناء الذين فروا من سجن جلبوع.. وقد ضاعف الجيش من حجم المساعدة خلال العيد، إذ حاليا تشارك كتيبتان في أعمال التمشيط والبحث، بالإضافة إلى 6 سرايا وفريقي إستطلاع وعدد من فرق الوحدات الخاصة".

وأعلنت إسرائيل الاثنين، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز "الشاباك" للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" فجر الاثنين، ومن بينهم زكريا الزبيدي، القيادي في "كتائب شهداء الأقصى".

المصدر: RT