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مراسلتنا: سجانو "جلبوع" يهاجمون الأسرى في قسم 3 بالغازات وتوتر شديد يسود السجن

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: سجانو
Reuters AMMAR AWAD
سجن "جلبوع" الإسرائيلي
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أفادت مراسلتنا بأن السجانين الإسرائيليين في سجن "جلبوع" هاجموا الأسرى في قسم 3 بالغازات"، مشيرة إلى أن "توترا شديدا يسود السجن".

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فيديو متداول للحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق
فيديو متداول للحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

وأفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع".

وأشار المكتب إلى أن توترا شديدا يسود السجن حتى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا السجن عبر نفق.

هذا وأكد  نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية بدأت بحملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

المصدر: RT

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