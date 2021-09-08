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بايدن: روسيا والصين وباكستان وإيران ستحاول الاتفاق مع "طالبان"

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بايدن: روسيا والصين وباكستان وإيران ستحاول الاتفاق مع
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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اعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن اعتقاده بأن روسيا والصين وإيران وباكستان ستحاول التوصل إلى اتفاقات مع حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان.

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وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تمول الصين "طالبان": "لدى الصين مشاكل جادة مع طالبان. لهذا السبب أنا على يقين بأنهم سيحاولون وضع اتفاق مع طالبان. وكذلك باكستان وروسيا وإيران. كلهم يحاولون الآن أن يفهموا ماذا يجب القيام به عليهم".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد وبسطت السيطرة على كل أراضيها تقريبا بما في ذلك العاصمة كابل.

وقررت الولايات المتحدة تنسيق الخطوات تجاه أفغانستان مع الشركاء في مجموعة "G7" حيث جمدت احتياطيات الدولة الأفغانية.

المصدر: "رويترز" + وكالات   

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