برنار ليفي ينشر تغريدة عن زيارة قام بها إلى أفغانستان

وصف الصحفي والفيلسوف الفرنسي، برنار ليفي هنري، قائد "الجبهة الوطنية للمقاومة" في أفغانستان، أحمد مسعود، بالشبل، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن الأسود تخير المعارك لكنها تظل أسودا.

I met @AhmadMassoud01 in #Panjshir last year. I do not regret having said he was, like his father #AhmadShahMassoud, a “young lion.” For there are lions who lose battles. But it does not matter. Forever they remain lions. #ProtectPanjshir#FreeAfghanistanhttps://t.co/exXqJCM5Vz — Bernard-Henri Lévy (@BHL) September 6, 2021

وقال ليفي على صفحته في "تويتر" إنه التقى أحمد مسعود في بنجشير السنة الماضية، مضيفا أنه لم يندم على قوله أن الأخير مثل والده أحمد شاه مسعود.

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام أفغانية نهاية الشهر الماضي، أن ليفي، وصل إلى ولاية بانشير التي تعد آخر معقل للمقاومة المناهضة لحركة "طالبان" في البلاد.

المصدر: RT