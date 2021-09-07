 
مباشر

برنار ليفي ينشر تغريدة عن زيارة قام بها إلى أفغانستان

أخبار العالم

برنار ليفي ينشر تغريدة عن زيارة قام بها إلى أفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8cw

وصف الصحفي والفيلسوف الفرنسي، برنار ليفي هنري، قائد "الجبهة الوطنية للمقاومة" في أفغانستان، أحمد مسعود، بالشبل، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن الأسود تخير المعارك لكنها تظل أسودا.

وقال ليفي على صفحته في "تويتر" إنه التقى أحمد مسعود في بنجشير السنة الماضية، مضيفا أنه لم يندم على قوله أن الأخير مثل والده أحمد شاه مسعود.

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام أفغانية نهاية الشهر الماضي، أن ليفي، وصل إلى ولاية بانشير التي تعد آخر معقل للمقاومة المناهضة لحركة "طالبان" في البلاد.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا