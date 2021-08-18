وسائل إعلام: وصول هنري ليفي "عراب الربيع العربي" إلى أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الصحفي والفلسفي الفرنسي برنار هنري ليفي، وصل إلى ولاية بانشير التي تعد آخر معقل للمقاومة المناهضة لحركة "طالبان" في البلاد.

ونشرت وكالة Pajwok الأفغانية اليوم الأربعاء صورا تظهر ليفي برفقة أحمد مسعود، نجل القائد العسكري الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ"أسد بانشير".

د فرانسې مشهور لیکوال برنار هینري افغانستان ته راغلی او په پنجشېر کې یې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود سره لیدلي دي.

عکسونه @HameedMohdShahpic.twitter.com/XtYSArJkG4 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

وانتقد ليفي (72 عاما) المعروف بـ"عراب الربيع العربي" مرارا بشدة قرار حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم الصحفي الفرنسي من أصول يهودية وجزائرية في عناوين أخبار متعلقة بنزاعات مسلحة في مختلف أنحاء العالم.

ويعرف ليفي بمعارضته لالأصولية الإسلامية، وسبق أن أطلق حملات دعائية نشطة ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

كما كان ليفي قد دعم تنظيم الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.

وفي يوليو العام الماضي، أثار ليفي جدلا واسعا في ليبيا بزيارته إلى غرب البلاد بالتزامن مع النزاع العسكري فيها.

المصدر: Pajwok