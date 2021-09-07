رويترز: مجموعة "إيكواس" تعقد قمة استثنائية الخميس لبحث الوضع في غينيا

تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية بشأن الوضع في غينيا يوم الخميس القادم.

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وأفادت وكالة "رويترز" بأنها اطلعت على مذكرة داخلية بهذا الشأن.

وأطاح جنود من القوات الخاصة بالرئيس الغيني ألفا كوندي الذي حكم البلاد لوقت طويل وقاموا بحل حكومته يوم الأحد.

واستنكرت مجموعة "إيكواس" الانقلاب العسكري في غينيا، مطالبة بعودة النظام الدستوري وهددت بفرض عقوبات.

المصدر: "رويترز"