تنديد دولي بالانقلاب العسكري في غينيا ومطالبة بعودة النظام الدستوري في البلاد
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عوْد على بدء، بيان عسكري تقليدي يطوي معه 10 سنوات من حكم أول رئيس منتخَب في البلاد، ويفتح عهدا جديداً من الانقلابات وحكم العسكرِ في غينيا.
تتوالى البيانات لتعيد خلط أوراق اللعبة في بلد آخر من بلدان غرب إفريقيا. شوارع تضج بالسلاح والعسكر وتهديد بإطلاق العنان لحلقات بحث عن كل من يتخلف عن الالتحاق بالقوة الصاعدة.
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