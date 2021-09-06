تركيا تعلن "تحييد إرهابيين اثنين" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، "تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني" في غارات جوية شمالي العراق.

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وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، إن "الغارات جرت في منطقتي عملية "مخلب البرق" والزاب شمالي العراق".

وأشارت الوزارة إلى أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم اليوم ارتفع إلى 4".

وأكدت الوزارة أن "عمليات مكافحة المنظمة الإرهابية وتدمير أوكارها شمال العراق متواصلة".

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين-باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"