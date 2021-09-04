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تركيا تعلن "تحييد" سبعة عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن
حزب العمال الكردستاني
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، "تحييد" سبعة من عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) بعملية عسكرية في شمال العراق.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي: "استمرار كفاحها ضد الإرهاب بحزم وإصرار كبيرين"، على حد قولها.

وقالت إن "القوات المسلحة التركية وجهت ضربة قاسية جديدة للتنظيم الإرهابي بشمال العراق، وتمكنت من تحييد سبعة إرهابيين من التنظيم في منطقة غارا، بينهم قياديان".

وتابعت وزارة الدفاع التركية: "يوجد بين هؤلاء الإرهابيين السبعة ما يدعى بمسؤول التشكيلات النسائية، ومسؤول الأكاديميين، ومسؤول مدرسة الاغتيالات، ومسؤول العلاقات العامة في التنظيم".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، المتحصنين بجبال شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب (التركي)، الذي تحاربه أنقرة على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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