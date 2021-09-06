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مدير "الصليب الأحمر" يبحث مع قادة "طالبان" في كابل توسيع أنشطة المنظمة في أفغانستان

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Twitter@PMaurerICRC
لقاء المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير مع قياديين في حركة "طالبان"
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التقى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الاثنين، أحد قادة "طالبان"، الملا عبد الغني برادر، حسبما أوردت الحركة.

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وقال المتحدث باسم "طالبان" محمد نعيم إن مدير "الصليب الأحمر" وأعضاء الوفد المرافق له ناقشوا مع قادة "إمارة أفغانستان الإسلامية" الوضع الحالي في أفغانستان "وخاصة المشاكل الصحية".

وذكر المتحدث باسم الحركة أن "رئيس هيئة الصحة الملا عبد الحق آخوند" أطلع المدير العام للصليب الأحمر على المشاكل والتحديات في القطاع الصحي.

وأضاف أن ماورور تعهد بأن توسع لجنة الصليب الأحمر مساعداتها لأفغانستان وأكد عزمها اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل القائمة.

من جانبه قال ماورير في تغريدة على صفحته في "تويتر" إنه التقى اليوم مع الملا برادر وقياديين آخرين في "طالبان" ليناقش معهم "لتوسيع نطاق عملنا المنقذ للحياة في جميع أنحاء أفغانستان".

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن "العمل الإنساني المحايد وغير المتحيز والمستقل هو أساس عملنا". وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت خدماتها إلى الأفغان لمدة 30 عاما ولا نية لها لوقف هذا العمل.

المصدر: RT

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