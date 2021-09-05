"طالبان": الأمم المتحدة تعهدت عقب اجتماع مع مسؤولين في كابل بتقديم مساعدات

أعلنت حركة "طالبان" أن "مسؤولين كبارا من الحركة اجتمعوا في كابل مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي تعهد بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

والتقى الملا عبد الغني بردار، رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" ومسؤولون آخرون بغريفيث، بينما تواجه أفغانستان أزمة إنسانية تنذر بكارثة وذلك بسبب الجفاف الشديد وانهيار الاقتصاد.

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وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين عبر "تويتر": "وعد وفد الأمم المتحدة بمواصلة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، قائلا إنه سيدعو إلى تقديم مزيد من المساعدات لأفغانستان خلال الاجتماع المقبل للدول المانحة".

وأضاف أن "طالبان أكدت لوفد الأمم المتحدة "التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة".

المصدر: "رويترز"