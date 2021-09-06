وزير بريطاني: سيطرة طالبان على بنجشير بالكامل لا تزال غير واضحة

قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن إعلان طالبان عن سيطرتها بالكامل على بنجشير لا يزال غير واضح.

وأضاف هيبي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه "يسمع أن طالبان تسيطر الآن على كامل أفغانستان، لكن الوضع في بنجشير لم يغير الصورة العامة".

إقرأ المزيد

من ناحية أخرى قال هيي إن بعض قدامى المحاربين البريطانيين في الحرب الأفغانية أخذوا يقدمون على الانتحار، بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له جراء الانسحاب الفوضوي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة من ذلك البلد وانتصار طالبان.

إلى أنه تراجع لاحقا عن تصريحاته بخصوص انتحار بعض المحاربين القدامى البريطانيين قائلا:إنه أخطأ عندما قال إن بعض الجنود البريطانيين السابقين انتحروا بسبب الغضب من الانسحاب الذي قادته الولايات المتحدة من أفغانستان.

وأضاف هيبي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "في الواقع، الأمر الذي كنت أشير إليه كان غير دقيق.. نبحث بعناية شديدة فيما إذا كان إقدام أحدهم على الانتحار في الأيام القليلة الماضية صحيحا".

ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن يكون محاربين قدامى قد انتحروا بسبب الانسحا

المصدر: رويترز