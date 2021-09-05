"طالبان": مقتل متحدث باسم قوات مسعود وجنرال مقرب منه

أعلنت حركة "طالبان"، مساء الأحد، عن مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، فهيم دشتي، والقيادي العسكري البارز فيها، الجنرال عبد الودود.

وقالت الحركة، في تغريدة عبر "تويتر": "مقتل فهيم دشتي المتحدث باسم مليشيات مسعود، والجنرال عبد الودود أحد المقربين من أحمد مسعود، في مواجهات مع قوات إمارة أفغانستان الإسلامية في مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير".

#عاجل:

مقتل (فهيم دشتي) المتحدث باسم مليشيات مسعود، والجنرال (عبد الودود) أحد المقربين من (أحمد مسعود)، في مواجهات مع قوات إمارة #أفغانستان الإسلامية في مدينة بازارك عاصمة ولاية #بنجشير. pic.twitter.com/E7I6i8X5DJ — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 5, 2021

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من الأحد أفادت وسائل إعلام أفغانية مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" جراء أعمال قتالية في إقليم بنجشير مع حركة "طالبان".

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وفي وقت سابق من الأحد أعلن مسعود دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

المصدر: RT