نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بسلالة "دلتا" من كورونا

سجلت نيوزيلندا، اليوم السبت، أول حالة وفاة بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا و20 إصابة يومية أخرى، كلها في أوكلاند، مركز تفشي المرض.

وقال مسؤولو الصحة في بيان، إن المرأة التي توفيت كانت في التسعينيات من عمرها، وكانت تعاني من عدة مشكلات صحية أساسية، وتعد تلك أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في نيوزيلندا منذ منتصف فبراير الماضي.

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وسجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة 3392 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس، منذ بدء الجائحة.

المصدر: رويترز