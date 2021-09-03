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بلينكن: سنحافظ على قنوات الاتصال مع "طالبان" بشأن قضايا التي تهمنا

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بلينكن: سنحافظ على قنوات الاتصال مع
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن بلاده ستحافظ على قنوات الاتصال مع "طالبان" بشأن قضايا التي تهم واشنطن "مثل السماح بمغادرة أفغانستان لمن اختار ذلك".

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة الأفغانية المقبلة أن تفي بالتزامها فيما يخص حرية السفر "وألا تكون أفغانستان منطلقا للإرهاب".

ولفت إلى أن السلطات الأمريكية تواصل بشكل دائم مع المواطنين الأمريكيين الذين لا يزالون في أفغانستان ويريدون المغادرة.

وكان بلينكن قال إنه سيسافر إلى قطر يوم الأحد للاجتماع بمسؤولي البلد العربي وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من مساعدة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان.

المصدر: "رويترز"

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