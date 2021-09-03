تركيا تحدد إجراءات الدخول لأراضيها في ظل تدابير كورونا

حددت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، الإجراءات الواجب تطبيقها على المواطنين والأجانب القادمين إلى البلاد في ظل اتباع تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأصدرت الوزارة، الجمعة، تعميما يحمل توقيع وزيرها سليمان صويلو إلى الولايات الـ 81 حول "تدابير الدخول إلى البلاد".

وأكد التعميم الذي يسري اعتبارا من السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية المباشرة القادمة من البرازيل وجنوب إفريقيا والنيبال وسريلانكا إلى تركيا، ضمن جهود الحيلولة دون انتقال طفرات جديدة لفيروس كورونا إلى البلاد.

وأضاف أن المسافرين الواصلين من تلك الدول إلى تركيا عبر بلدان ثالثة، ملزمون بإظهار فحص خال من الإصابة بالفيروس خلال آخر 72 ساعة مع إخضاعهم للحجر في أماكن مخصصة لمدة 14 يوما.

وأوضح أن القادمين من بنغلاديش والهند وباكستان ملزمون بإظهار فحص كورونا، مع إعفاء القادمين مباشرة من هذه الدول من الحجر الصحي شريطة تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية أو تركيا (باستثناء لقاح "جونسون آند جونسون" فيكفي جرعة واحدة).

وأضاف أن "القادمين من هذه الدول الذين لم يظهروا وثيقة تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة، سيفرض عليهم حجرا صحيا لمدة 14 يوما في منازلهم أو في الأماكن التي يحددونها هم".

كما يلزم القادمون من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورة بإبراز فحص خال من فيروس كورونا صادر خلال آخر 72 ساعة.

وبيّن التعميم أن المسافرين القادمين من بقية الدول معفيون من الحجر الصحي في حال إبرازهم وثيقة تثبت تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة وفحص خال من الفيروس.

كما أن القادمين ملزمون بإجراء مسحة فحص داخل تركيا خلال 48 ساعة إن لم يكن معهم وثيقة مماثلة صادرة عن البلد الذي قدموا منه أو لم يبرزوا وثيقة تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة.

وبيّن أن الأطفال ما دون 12 عاما معفيون من الفحص وشهادة تلقي لقاح ضد الفيروس، كما أن طواقم الطائرات والسفن وسائقي الشاحنات معفيون من إبراز الفحص ومن الحجر الصحي، بهدف تسهيل العمليات التجارية.

المصدر: "الأناضول"