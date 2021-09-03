إدارة بايدن تنوي توسيع برنامج استقبال اللاجئين الأفغان لـ50 ألفا وإنفاق 2275 دولارا على كل منهم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تنوي توسيع برنامج استقبال اللاجئين الأفغان ليشمل 50 ألف شخص، وسط أنباء عن نية سلطات البلاد منح مساعدة بمبلغ 2000 دولار لكل منهم.

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وقال قائد القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال غلين فان هيورك، خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "نعمل على زيادة عدد الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم ونقلهم للولايات المتحدة إلى 50 ألفا على الأقل".

وأضاف فان هيورك أن هذا العدد يبلغ حاليا 25600 شخصا، مشيرا إلى أن يتم منح كل اللاجئين إيواء وأغذية ومياها ومساعدة طبية.

بدورها، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أنها تخطط لإنفاق 2275 دولارا على كل لاجئ لضمان المستلزمات الأساسية والتعليم في المدارس للأطفال.

المصدر: وكالات