تركيا تسجل 283 وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 283 وفاة و23496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب معطيات الوزارة، تم إجراء 305047 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد.

كما شهدت البلاد شفاء 20004 أشخاص من الإصابة بالفيروس.

وارتفعت عمليات التطعيم ضد كورونا إلى أكثر من 95 مليون جرعة، عقب التطعيم بـ691422 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: "الأناضول"