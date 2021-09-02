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قيادي بارز في "طالبان" يجتمع مع سفير تركيا لدى قطر

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قيادي بارز في
Reuters
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أكدت حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أن قياديا بارزا فيها عقد اجتماعا في الدوحة مع سفير تركيا لدى قطر.

وذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، محمد نعيم، على حسابه في "تويتر" أن نائب رئيس المكتب، شير محمد عباس ستانكزي، والوفد المرافق له بحث أمس الأربعاء مع السفير التركي لدى الدوحة، مصطفى كوكصو، مستجدات الوضع في أفغانستان ومستقبلها.

وتعهد السفير التركي، حسب المتحدث، بأن أنقرة سوف تستمر في مساعدة الشعب الأفغاني وستحتفظ بعلاقاتها معه، مبديا أمل تركيا في إنشاء نظام حكم قوي يحظى بالدعم الشعبي في هذا البلد.

بدوره، أعرب وفد "طالبان" خلال الاجتماع عن أمله في إقامة "علاقات طيبة وطويلة المدى مع تركيا".

ويأتي ذلك على خلفية مشاورات بشأن إمكانية مشاركة تركيا وقطر في تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه مؤخرا.

المصدر: RT

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