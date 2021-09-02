قطر: نعمل على استئناف عمل مطار كابل وقد نشارك مع تركيا في تشغيله

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الدوحة تتعاون مع حركة "طالبان" من أجل استئناف عمل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

وأشار وزير خارجية قطر، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إلى أن بلده يعمل مع تركيا على تقديم دعم فني محتمل لتشغيل مطار كابل، موضحا: "نقيم ما إذا كان الدعم القطري سيساعد في تشغيل المطار".

وذكر آل ثاني أن موعد إعادة تشغيل المطار لم يتضح بعد، مبديا تفاؤل الدوحة إزاء قدرتها على تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

في غضون ذلك، نقلت شبكة "الجزيرة" القطرية اليوم الخميس عن رئيس هيئة الطيران المدني الأفغاني قوله لها إن الطاقم الفني القطري يعمل الآن على تقييم الأضرار التي لحقت بالمطار ويخطط لتشغيله قريبا.

وأوضح رئيس الهيئة، حسب الشبكة، أن هناك خططا لاستئناف الرحلات الداخلية عبر مطار كابل اعتبارا من يوم غد الجمعة، فيما سيتطلب استئناف الرحلات الخارجية بعض الوقت.

ونقلت "الجزيرة" عن المسؤول الأفغاني قوله: "سنطلب من قطر المساعدة في النقل الجوي وجاهزون لعقد اتفاقيات شراكة".

وسبق أن أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أمس وصول خبراء من قطر وتركيا إلى مطار كابل تمهيدا لاستئناف عمله، بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها عليه.

المصدر: "رويترز" + "الجزيرة"