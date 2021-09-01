مصادر في مطار كابل تؤكد لـRT احتمال استئناف رحلات الطيران القطرية غدا

أكدت مصادر في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل لـRT احتمال استئناف حركة الملاحة الجوية بين العاصمة الأفغانية وقطر خلال الساعات القادمة.

وأشارت هذه المصادر لموفد RT في أفغانستان، خالد الجبوري، إلى احتمال استئناف تسيير رحلات الطيران القطرية إلى كابل اعتبارا من يوم غد الخميس.

ويأتي ذلك على خلفية تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر هبوط طائرة نقل عسكرية من طراز "بوينغ سي-17" تحمل علامات شركة الخطوط الجوية القطرية في مطار كابل، ويعتقد أنها أول طائرة تصل العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأمريكية من المطار.

وأكد مصدر من حركة "طالبان" لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم أن خبراء تقنيين من تركيا وقطر وصلوا إلى المطار، وسط أنباء عن إجراء هاتين الدولتين مشاورات مع "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان بشأن إمكانية أن تتولى أنقرة والدوحة تشغيل مطار كابل.

المصدر: RT + وكالات