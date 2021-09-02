المتحدث باسم "طالبان" يجيب عن سؤال حول مغادرة الأفغان لبلادهم

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، إنه لو أوقفت الولايات المتحدة طائرة في مطار دلهي للسماح للهنود بالذهاب إلى أمريكا فإن عددا كبيرا منهم سيغادرون البلاد في غضون ساعات.

وجاء ذلك أثناء حوار أجراه مذيع أحد القنوات الهندية مع المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين، حين سأله المذيع عن سبب مغادرة الأفغان للبلاد بعد سيطرة الحركة على العاصمة كابل.

وغادر عدد كبير من الأفغان البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، وما زال كثيرون آخرون يسعون إلى الخروج من البلاد بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل، وانهيار الحكومة، وهرب الرئيس أشرف غني.

وقد وثقت عدسات الكاميرا لحظات مرعبة، عاشها أفغانيون، بعد ساعات من سقوط كابل في أيدي حركة "طالبان"، ما دفع بالبعض إلى التشبث بعجلات الطائرات أثناء أقلاعها للخروج من البلاد.

المصدر: RT + وكالات