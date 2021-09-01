ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بين صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

أعلن الجيش الأمريكي اكتشاف 53 إصابة بفيروس كورونا بين أفراد وموظفي القوات الأمريكية وأسرهم في كوريا الجنوبية.

ووفقا للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تم تأكيد 40 من هذه الحالات في قاعدة في "أوسان" وقاعدة "بيونغ تيك" خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بينما ثبتت أيضا إصابة 13 جنديا وصلوا مؤخرا إلى كوريا الجنوبية بالفيروس.

وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا لا تعلن عن إحصاء يومي عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكنها تكشف بدلا من ذلك عن الحالات التي تم تجميعها على فترات غير منتظمة إلا أن ذلك الرقم يعد الأكبر الذي يتم الكشف عنه حتى الآن في إعلان واحد.

وقد تم تأكيد إصابة أكثر من 80 من الجنود والموظفين الأمريكيين وعائلاتهم في قاعدة أوسان الجوية وحدها خلال شهر أغسطس وحده.

وبلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف القوات الأمريكية في كوريا 1350.

المصدر: شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية