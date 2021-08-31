مصر: إصابات كورونا بـ"الحجم العائلي" لكنها ليست الأشرس

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن متحورات الفيروس في مصر في الفترة الأخيرة صارت "تصيب بالحجم العائلي وهي ليست الأشرس، لكنها الأسرع انتشارا".

وقال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة المصرية إن "الإصابات بفيروس كورونا في مصر في الفترة الأخيرة حجم عائلي.. والمفروض السلالة الموجودة حاليا تصيب بالحجم العائلي، وهي ليست الأشرس، ولكنها الأسرع انتشارا، بمعنى إنه لما بيجيني العيادة شخص مريض بكورونا أكتشف إن عائلته كلها مصابة".

وتعليقا على ظهور متحور جديد في جنوب أفريقيا و7 دول أخرى، قال: "هذا ليس أمرا غريبا على فيروس كورونا. كل يوم والتاني هيظهر متحور جديد، وهذا ليس غريبا على فيروس يتكاثر بليون مرة، والتحورات أمر طبيعي، ولكن هل تتحول التحورات إلى سلالة جديرة قادرة على التأثير والإصابة؟!"، لافتا إلى أنه حتى الآن "هناك 4 سلالات فقط اللي واخدين دور البطولة على فيلم كورونا".

أما عن مسألة الجرعة الثالثة وإمكانية تلقيح المواطنين بها، فقال إن الوضع في مصر يختلف عن الدول الأوروبية.

واضاف: "عندنا ماينفعش يكون فيه أشخاص لم يحصلوا على جرعة أولى أو ثانية، هو كان رفاهية للدول الأوروبية وأصبح ضرورة، لكن بالنسبة لنا ما زال رفاهية، وأنا لا أقول إن الجرعة الثالثة خطأ، هي صحيحة، ولكنها تعتبر رفاهية بالنسبة لنا، والحديث عن جرعة معززة أمر مبكر وبه نوع من التسرع".

وعن رافضي الحصول على اللقاح، شدد النادي على أن الذين لن يتلقوا العلاج سيعانون في عملهم خاصة في حالة الإصابة.

كما لفت إلى أنه بعد الحصول على التطعيم يظل خطر الإصابة قائما، ولكن خطر الدخول إلى العناية المركزة بسبب الإصابة غير قائم: و"دلوقتي لما تاخد التطعيم ويجيلك كورونا ويبقى زي نزلة برد بس، ده يُعتبر إنجاز".

المصدر: RT